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Galatasaray, Real Madrid maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Real Madrid maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:04
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Galatasaray, Real Madrid maçına hazırlanıyor

İSTANBUL - Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalar dinamik ısınmayla başladı. Hedefe yönelik pas oyununun ardından taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Real Madrid maçı için yarın sabah saat 11.00'de özel bir uçuşla Madrid'e hareket edecek. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncusu TSİ 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Sarı kırmızılı takım son antrenmanını ise TSİ 20.30'da mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı'nda yapacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayReal Madrid MaçıHazırlık
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