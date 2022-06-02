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Galatasaray Nef, seriyi eşitledi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 4'üncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı.

02 Haziran 2022 Perşembe 22:45
Galatasaray Nef, seriyi eşitledi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal

GALATASARAY NEF: Dee Bost 20, Canaan 8, Trimble 7, Ndour 12, Sadık Emir Kabaca 11, Canberk Kuş, Blackshear 18, Göksenin Köksal 10

ANADOLU EFES: Larkin 17, Singleton 12, Bryant 13, Buğrahan Tuncer 5, Pleiss 2, Micic 23, Dunston 9

1’İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 42-43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-64

Sinan Erdem Spor Salonu’ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Blackshear, Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

Müsabakaya Larkin ve Singleton’ın önderliğinde etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 7 sayı farkla önde geçti: 16-23. Dee Bost’un hücumda devreye girmesiyle farkı kapatan ve öne geçen Galatasaray Nef’e Micic ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 önde gitti.

3’üncü periyotta vites yükselten ve taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, üçlük çizgisinin gerisinden isabet yüzdesini artırdı ve maçın final periyoduna 2 sayı farkla önde girdi: 66-64.

Karşılaşmanın final periyodunu da hücumda etkili geçiren sarı-kırmızılılar, maçı 86-81 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi.

3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin beşinci ve son maçı, 4 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray NefAnadolu EfesING Basketbol Süper Ligi PlayOffBasketbol
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