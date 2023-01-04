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Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Galatasaray, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini korudu.

04 Ocak 2023 Çarşamba 22:25
Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-1

5’inci dakikada Berkan Kutlu’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci yakın direğe uzanarak topu kornere çeldi.

7’nci dakikada Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan Zahid’in kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının gerisinde Emre Kılınç’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda etkisiz giden top altıpas önünde Taylan Antalyalı’ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan Taylan’ın röveşatasında üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

16’ncı dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica’nın ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

21’inci dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Rashica’nın ortasında altıpas önünde Aldülkerim Bardakcı’nın müsait durumda kafa vuruşu yandan auta çıktı.

30’uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mertens’in havadan pasında Gomis, ceza sahasına girer girmez topla buluştu. Kaleye sırtı dönük olan Gomis’in Mujakic ile mücadelesi sonra rakibini geçerek yaptığı vuruşunda, kalecinin de ayaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1.  

40’ıncı dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Sağ kanatta Malcuit’in yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Zahid’in gelişine vuruşunu Muslera köşeden son anda kornere çeldi.

45’inci dakikada topla buluşan Berkan Kutlu’nun ceza yayının solundan şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

53’üncü dakikada Emre Kılınç'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Chatzigiovanis'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

62’nci dakikada Rashica’nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

69’uncu dakikada Ankaragücü gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Malcuit’in ortasında arka direkte müsait durumdaki Emre Kılınç’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87’nci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün’ün sağ kanattan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun kaleciyle karşı karşıya şutunda top kaleciden döndü.

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ GALATASARAY KARŞISINDA

Galatasaray’ın sezon başında başkent temsilcisine kiralık olarak gönderdiği Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, ilk kez sarı-kırmızılılara karşı forma girdi. Taylan Antalyalı, mücadelenin 7’nci dakikasında Ankaragücü’nü 1-0 öne geçiren golü attı.

BARAN AKSAKA İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’da 90+4’üncü dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna giren genç oyuncu Baran Aksaka, ilk kez bir Süper Lig maçında sarı-kırmızılı formayı giydi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGalatasarayMKE Ankaragücü
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