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Galatasaray, Maicon'u açıkladı

Galatasaray, Maicon Roque'nin 1.5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını açıkladı. 

Galatasaray, Maicon'u açıkladı

Galatasaray, Maicon Roque'nin 1.5 yıllığına Al-Nassr kulübüne kiralandığını açıkladı. 

05 Şubat 2019 Salı 09:21
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Galatasaray, Maicon'u açıkladı

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Maicon'un 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı stoper için sarı-kırmızılılara 1.7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca kiralama süresi boyunca Maicon'un yıllık ücreti de Al-Nassr tarafından karşılanacak. 

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1.700.000 Euro tutarında peşin bedel ile Al-Nassr Saudi kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Al-Nassr Saudi kulübü tarafından ödenecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMaicon
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