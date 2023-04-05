Galatasaray kupada Başakşehir'e elendi

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üstten auta gitti.

12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla tamamlamaya çalıştığı top, az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada sağdan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Szysz, soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'i gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta, Muslera topu ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi.

30. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

37. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan yaptığı ortada, Icardi ceza sahasında kontrol ettiği topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu yandan kornere attı.

45+8. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ceza sahasında Torreira, topu Mertens'e indirdi. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Zaniolo'nun sağdan yaptığı ortada, ön direkte Icardi, topu filelere gönderdi: 2-2.

66. dakikada Medipol Başakşehir tekrar skoru lehine çevirdi. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Aleksic'in içeri çevirdiği topa, kale sahasında Mahmut Tekdemir vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın müdahalede bulunduğu top, arka direkte uygun durumda bulunan Szysz'in önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak takımını 3-2 öne geçirdi.

86. dakikada Rashica'nın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak, savunmada son anda araya giren Ahmed Touba'dan döndü.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı.