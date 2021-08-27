UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray; Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile birlikte E Grubu'nda yer aldı. Kura çekiminin ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, basın mensuplarına kurayı değerlendirdi.

Enteresan bir grup olduğunu ve ilginç maçların olacağına dikkat çeken Bikem Kanık, "Kupadan sözü açtınız, kupa bizim stadımızda, müzemizde duruyor. Bazen biz de dolaşırken seyrediyoruz. Tabii ki bir kere daha ülkemize getirmek isteriz. Kura ile ilgili, güzel bir grup oldu. İlginç maçlar olacak. Enteresan bir grup oldu. Biz bu sene daha genç ve başarıya aç oyunculardan bir takım kurmaya çalıştık. Tecrübeli bazı oyuncularla harmanlayarak. Tabii ki genç oyuncuların; ülkeye, kulübe adaptasyonları için bir zamana ihtiyaç var. Ama bu zamanı söylerken de Galatasaray kendi genlerinde zaten Avrupa kupasına, Avrupa kupalarında yarışmaya çok alışık bir camia. Bu bizim kendi DNA'mızda var. Onların da bu duruma, Galatasaray'ın bu kültürüne adapte olacaklarını ve kendilerini bu şampiyonada rahat hissedeceklerini düşünüyorum. İyi bir performans göstereceklerine inanıyorum. Eleme aşamalarında oynatamadığımız oyuncularımızın da grup aşamasında takıma katılmasıyla birlikte değişik bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR"

Diğer takımların temsilcileriyle henüz görüşme fırsatım olmadı. Buradan sonra bir görüşme olabilir. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Galatasaray'ın var olduğu branşlarda, başka bir hedefle yola çıkması beklenemez. Ama bu bir spor müsabakası. Bizim de uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu planlamalar doğrultusunda yer aldığımız bütün organizasyonlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalı, en iyi performansı sergilemeliyiz. Her zaman birinciliği hedeflemeliyiz. Başkanımızla biraz önce konuştum. Çok heyecanlandı ve grubu da çok beğendi" şeklinde konuştu.