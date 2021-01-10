Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
438.721
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
Arazi satışı yapılacaktır 
Arazi satışı yapılacaktır 
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray - Gençlerbirliği: 6-0

Süper Lig’in 18’inci haftasında Galatasaray, evinde Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup etti. 

10 Ocak 2021 Pazar 08:08
3 Okunma
Galatasaray - Gençlerbirliği: 6-0

1’inci dakikada Galatasaray çok erken gol buldu. Soldan Arda’nın pasında topla buluşan Emre Taşdemir, pasını ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Diagne’ye çıkardı. Diagne’nin uzak köşeye gönderdiği vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

11’inci dakikada ceza yayında topla buluşan Emre Akbaba'nın yerden şutunda top kaleci Übeyd’de kaldı.

14’üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Sefa’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yapamadan Marcao araya girerek topu kornere gönderdi.

24’üncü dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında penaltı noktası üzerinde Emre Akbaba’nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

25’inci dakikada sarı-kırmızılılar Oğulcan ile gole yaklaştı. Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde topa buluşan Oğulcan’ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

30’uncu dakikada Arda’nın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Belhanda’nın uzaktan şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

44’üncü dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Kaleci Übeyd’in kısa düşen pasında hatayı iyi değerlendirerek araya giren Belhanda’nın ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-0. 

45+2’nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğulcan, pasını Arda’ya çıkardı. Arda, ara pasını bekletmeden ceza sahası içinde Belhanda’ya aktardı. Belhanda’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

54’üncü dakikada Emre Akbaba’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunu kaleci Übeyd ayaklarıyla çıkardı.

64’üncü dakikada Emre Akbaba’nın sol kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.

66’ncı dakikada sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Kerem, kaleci Übeyd ile karşı karşıya kaldı. Kerem, Übeyd’in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

67’nci dakika Babel’in kullandığı penaltı kalecinin sağından ağlarla buluştu: 6-0.

84’üncü dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken top Mustafa’nın önünde kaldı. Mustafa’nın şutunda top üstten auta gitti.

Mücadelede başka gol olmadı. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti.

LİGİN EN ERKEN GOLÜ

Karşılaşmanın 27’nci saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Diagne, aynı zamanda bu sezon ligin en erken golüne de imza attı. Süper Lig’de bu sezonun 8’inci haftasında oynanan Başakşehir - Gençlerbirliği maçında Sefa’nın golü ise 28’inci saniyede gelmişti. 

BELHANDA’DAN HAT-TRICK

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Belhanda, karşılaşmanın 30, 44 ve 45+2’nci dakikalarında attığı gollerle 17 dakika Galatasaray kariyerinin ilk hat-trick’ini yaptı. Belhanda karşılaşmanın 65’inci dakikasında yerini Kerem’e bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGençlerbirliğiSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü
Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü
Bursaspor’da Ozan Tufan Heyecanı Sardı
Bursaspor’da Ozan Tufan Heyecanı Sardı
Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor
Alanyaspor deplasmanda üstün oyunu golle tamamlayamıyor
Satranç Federasyonu Merkez Binası faaliyete geçmek için gün sayıyor
Satranç Federasyonu Merkez Binası faaliyete geçmek için gün sayıyor
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan milli takım kampına ziyaret
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan milli takım kampına ziyaret
İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor
İznik'te 30 yıllık hasret sona eriyor
Genç Kaleci Ataberk Göz Dolduruyor
Genç Kaleci Ataberk Göz Dolduruyor
Galatasaray istikrar yakalayamadı
Galatasaray istikrar yakalayamadı
Türkiye'nin yeril ve milli otomobili TOGG Bursaspor'a sponsor olur mu?
Türkiye'nin yeril ve milli otomobili TOGG Bursaspor'a sponsor olur mu?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma