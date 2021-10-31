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Galatasaray - Gaziantep FK: 2-0

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11’inci haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3’üncü dakikada Morutan ve 73’üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

31 Ekim 2021 Pazar 21:38
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Galatasaray - Gaziantep FK: 2-0

12’nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42’nci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

45’inci dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

45+3’üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

63’üncü dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay yatarak meşin yuvarlağa kontrol etti.

66’ncı dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

73’üncü dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle gönderdi: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGaziantep FKSüper LigFutbol
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