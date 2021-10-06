Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1390.65
ALTIN
502.50
DOLAR
8.8824
STERLİN
12.1011
EURO
10.2930
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı...
S plaka satışı yapılacaktır
S plaka satışı yapılacaktır
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray - Fenerbahçe Safiport: 69-89

Kadınlar Euroleague B Grubu ilk maçında Fenerbahçe Safiport, konuk olduğu Galatasaray'ı 89-69 mağlup etti.

06 Ekim 2021 Çarşamba 21:14
9 Okunma
Galatasaray - Fenerbahçe Safiport: 69-89

SALON: Şehit Mustafa Özel

HAKEMLER: Viola Györgyi, Anastasios Kardaris, Cecília Toth

GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 20, Melis Gülcan 5, Dungee 3, Steinberga 10, Krajisnik 23, Merve Aydın 8, Gizem Başaran, Sude Yılmaz

FENERBAHÇE SAFİPORT: Alperi Onar 6, McBride 21, Iagupova 29, Tuğçe Canıtez 2, Williams 18, Zahui 6, Manolya Kurtulmuş 7

1'İNCİ PERİYOT: 14-17

İLK YARI: 38-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-62

Karşılaşmaya iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, pota altını etkili kullanarak ve rakibini hücumda top kayıplarına zorlayarak periyodun bitimine 7:50 kala 8-0 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Moladan iyi dönen Galatasaray, Pelin'in skorer oyunu ve pota altından Krajisnik'in sayılarıyla farkı eritti. 2.55 kala Merve'nin pota altından bulduğu isabet ile sarı-kırmızılı ekip skoru eşitledi: 12-12. Moladan dönüşte daha iyi bir görüntü veren Fenerbahçe, ilk çeyreği 17-14 önde kapattı. 

İkinci periyoda iki takım da hücumda etkili başladı. Fenerbahçe McBride ile etkili olurken Galatasaray ise Krajisnik ile bulduğu sayılarla skorda dengeyi korumayı başardı ve periyodun ilk ilk dört dakikası Fenerbahçe'nin 27-24 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından hücumda Iagupova ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe, ilk yarının bitimine 3:09 kala farkı çift hanelere çıkardı: 28-38. Bu dakikadan sonra toparlanan ev sahibi ekip, Melis ve Merve'den bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı 3'e kadar indirdi: 36-39. Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Williams ile etkili oldu ve ilk yarıyı sarı-lacivertli ekip, 43-38 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Fenerbahçe, McBride, Iagupova ve Alperi'den bulduğu sayılarla farkı 12'ye çıkardı ve periyodun bitimine 6:31 kala rakibine molayı aldırdı: 40-52. İlerleyen dakikalarda iki takım da karşılıklı sayılar üretirken periyodun son 3 dakikasına sarı-lacivertli ekip, 58-46 önde girdi. Kalan dakikalarda iki takım da skor üretmekte zorlandı ve karar periyoduna sarı-lacivertli ekip, 62-50 önde girdi.

Son periyoda da McBride ve Iagupova'dan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, karşılaşmanın bitimine 6:50 kala farkı 16'ya çıkardı: 56-72. İlerleyen dakikalarda aradaki farkı daha da açmayı başaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 2:27 kala Iagupova'dan bulduğu üç sayılık isabet ile skoru 62-82'ye getirdi. Kalan dakikalarda aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe Safiport, sahadan 89-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Alina Iagupova ürettiği 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken McBride 21, Williams ise 18 sayıyla mücadele etti. Galatasaray'da ise Krajisnik 23 sayı, Pelin Bilgiç 20 sayı ile karşılaşmayı tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçe SafiportKadınlar EuroleagueBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
Uluslar Ligi'nde ilk finalist İspanya
Uluslar Ligi'nde ilk finalist İspanya
Nihat Özdemir: Norveç maçını alırsak gruptan lider çıkabiliriz
Nihat Özdemir: Norveç maçını alırsak gruptan lider çıkabiliriz
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı kuruluyor
Stadyum isim hakkı anlaşması sona erdi
Stadyum isim hakkı anlaşması sona erdi
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler dönüyor
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler dönüyor
Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası başladı
Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası başladı
Galatasaray'a Rize'de moral aşısı
Galatasaray'a Rize'de moral aşısı
Stefan Kuntz: Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim
Stefan Kuntz: Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma