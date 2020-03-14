Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo:...
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları dezenfekte etti
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları...
FSM'de intihar
FSM'de intihar
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale...
Tarabya'da göz gözü görmüyor
Tarabya'da göz gözü görmüyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo’yu 80-77 mağlup etti.

14 Mart 2020 Cumartesi 17:02
0 Okunma
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste 6’ncı, toplamda ise 16’ncı galibiyetini alırken, konuk takım ligdeki 2’nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergin

GALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 9

1’İNCİ PERİYOT: 18-18

İLK YARI: 42-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-58

5 FAULLE ÇIKAN: Hartley (Galatasaray)

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeKadınBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
Galatasaray'dan "ligler ertelensin" talebi
Galatasaray'dan "ligler ertelensin" talebi
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri
Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli
Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-3

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı