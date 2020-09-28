Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

7'nci dakikada Taylan Antalyalı, ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çekti, kaleci Altay Bayındır topu son anda kornere çeldi.

18'inci dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

20'nci dakikada Omar Elabdellaoui'nin sağ kanattan içeri kestiği ortada Arda Turan'ın kafa vuruşunu Altay Bayındır kurtardı ve iki hamlede topa sahip oldu.

22'nci dakikada Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.

26'ncı dakikada Martin Linnes'in ceza sahası yayının hafif sol çaprazından çektiği plase şutta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

36'ncı dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

İlk yarı 0-0'lık beraberlikle son buldu.

52'nci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

58'inci dakikada savunma arkasına sarkan Ozan Tufan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun topu ayağından açması sonrasında Luyindama araya girerek topu kornere yolladı.

59'uncu dakikada Galatasaray, Arda Turan'la hızlı çıktı. Topla buluşan Emre Kılınç, pasını sağ kanattaki Feghouli'ye gönderdi. Feghouli topu ayağından açtı ve pasını vermeye çalışırken araya Caner Erkin girdi. Sonrasında topu önünde bulan Belhanda'nın şutu auta gitti.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası yayında topu önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşu savunmadan döndü. Ozan Tufan bir kez daha şans buldu ancak bu vuruşu da savunmadan döndü.

62'nci dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tisserand'ın kafa vuruşu yumuşak kaldı ve kaleci Fatih Öztürk topa sahip oldu.

63'üncü dakikada Taylan Antalyalı'nın Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrasında kazanıla serbest vuruşta topun başına geçen Lemos'un yaptığı vuruş, yandan auta gitti.

65'inci dakikada Falcao'nun pasıyla topu önünde bulan Linnes, topu sol kanattaki Arda Turan'a aktardı. Arda Turan'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş, Lemos'a çarparak kaleye yöneldi. Altay Bayındır topu son anda çeldi.

73'üncü dakikada Babel'in ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın vuruşunu Altay Bayındır kurtardı.

90'ıncı dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Lemos topu uzaklaştıran isim oldu.

Müsabaka 0-0'lık beraberlikle son buldu.