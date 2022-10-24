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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:58
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz da takıma katıldı.

KAZIMCAN'DA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş’ın çekilen MR sonucunda sol üst ön adale grubunda yüklenmeye bağlı zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisinin başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih Karagümrük Maçı
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