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Galatasaray evinde yıkıldı!

Galatasaray kendi sahasında Benfica'ya 2-1 yenildi.

Galatasaray evinde yıkıldı!

Galatasaray kendi sahasında Benfica'ya 2-1 yenildi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:00
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Galatasaray evinde yıkıldı!

İSTANBUL (DHA)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2-1 yenildi. Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.

12'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Benfica'da Felix ceza sahası yayına sokulurken vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı.

19'uncu dakikada Fernando pasını sağ kanattaki Linnes'e aktardı. Linnes'in yerden içeri kestiği ortada savunmadan seken top Onyekuru'nun önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

26'ncı dakikada Benfica penaltı kazandı. Ribeiro'nun sol kanattan içeri kestiği ortada topa dokunan Marcao'nun müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

27'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Salvio, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

35'inci dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Fernando'nun şutu kalecide kaldı.

42'nci dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Diagne topu indirdi, Fernando yetişemedi ve top auta gitti.

İlk yarı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

54'üncü dakikada Nagatomo, Diagne'nin pasında sol kanatta topla buluştu ve içeri kesti. Luyindama'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

64'üncü dakikada takım arkadaşının pasıyla savunma arkasına koşu yapan Seferovic, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-2.

81'inci dakikada seken topu önünde bulan Feghouli, ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top direğin dibinden auta gitti.

85'inci dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Luyindama kafa vuruşunu yaptı, kaleci topu çeldi.

Mücadele Benfica'nın 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla

GALATASARAY: Muslera - Linnes (Dk. 73 Mariano), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, N'Diaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

BENFICA: Vlachodimos - Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Fernandes (Dk. 87 Samaris), Florentino, Salvio (Dk. 48 Gabriel), Cervi (Dk. 80 Krovinovic), Felix, Seferovic

GOLLER: Dk. 54 Luyindama (Galatasaray) - Dk. 27 (P) Salvio, Dk. 64 Seferovic (Benfica)

SARI KARTLAR: Fernando, N'Diaye, Nagatomo (Galatasaray) - Fernandes, Gabriel, Felix (Benfica)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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