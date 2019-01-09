Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a bildirdi

İSTANBUL - Sarı-kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İSTANBUL - Sarı-kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."