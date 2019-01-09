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Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a bildirdi

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a bildirdi

Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:25
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Galatasaray, Emre Taşdemir'i de KAP'a bildirdi

İSTANBUL - Sarı-kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayEmre TaşdemirKap
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