Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1190
ALTIN
536.235
DOLAR
8.5550
STERLİN
11.2277
EURO
10.1404
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli hedef genç yaş grubu'
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli...
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni...
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için...
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna...
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray'da Falcao, Sivas deplasmanında yok

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda adale zorlanması tespit edilen Falcao, karşılaşmada forma giyemeyecek.

06 Kasım 2020 Cuma 14:35
1 Okunma
Galatasaray'da Falcao, Sivas deplasmanında yok

İSTANBUL - Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Golcü futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Kolombiyalı forvet karşılaşmada forma giyemeyecek. Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

DHA

Son Güncelleme: 06.11.2020 14:36
Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper LigFalcao
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Yazıcı hattrick yaptı, Hakan'lı Milan'ı üzdü
Yusuf Yazıcı hattrick yaptı, Hakan'lı Milan'ı üzdü
Sivasspor - Karabağ: 2-0
Sivasspor - Karabağ: 2-0
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası
Hiçbir zaman bencil olmayın
Hiçbir zaman bencil olmayın
Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin senesi
Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin senesi
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi
Tekirdağ Yelken Kulübü, Türkiye'nin devleri arasına girdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma