Galatasaray'da Barcelona maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde 10 Mart Perşembe günü konuk olacağı Barcelona maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan sarı-kırmızılılar, yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.



Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.