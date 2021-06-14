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Galatasaray'da 11 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

​​​​​​​Galatasaray'da 11 futbolcu yeni sezon hazırlıkları öncesi sağlık kontrollerinden geçti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 15:57
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Galatasaray'da 11 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sarı-kırmızılılarda Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş sağlık taramasına tabi tutuldu. Kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital’ın Vadi İstanbul’daki şubesinde yapılan sağlık kontrolleri sırasında Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

Oyunculardan Emin Bayram, Berk Balaban ve Eren Aydın kontrollerinin ardından açıklamalarda bulundu.

EMİN BAYRAM: MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTİYORUM

Milli takım forması giymek istediğini dile getiren Emin Bayram, “Boluspor’a gitmek benim için tecrübe oldu tabii. İlk devre Galatasaray’daydım. Burada takım arkadaşlarımdan, abilerimden, Marcao, Donk ve aynı şekilde Luyindama’dan bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. Boluspor’da 10 maç oynadım. 6’sında ilk 11’de başladım, 4’ünde sonradan oyuna girdim. Benim için farklı bir tecrübe oldu çünkü 10 yıldır Galatasaray’daydım. Başka bir takımın formasını giymemiştim daha önce. İlk Boluspor nasip oldu. En iyi şekilde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Türk Milli Takımı’nın çok iyi defans, stoper havuzu var. Ben de onların arasına kendimi yazdırmak isterim. Ozan abi, Merih abi, Çağlar abi, Kaan abi hepsi benim için bir örnek. Ben de elimden geleni yapıp onların arasına katılmak istiyorum” dedi.

BERK BALABAN: GÜZEL BİR SEZON OLACAK

Önce Galatasaray’ın geleceği için çalıştıklarını belirten Berk Balaban ise “Geçen sene 1 yıllık bir süre için kiralık olarak gittim. Benim için güzel bir sezon geçti. Şimdi sponsor hastanemizde sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Güzel bir sezon olacak. Önce Galatasaray’ın geleceği için daha sonra kendi geleceğimiz için çalışıyoruz. Çalışarak, kendimizi geliştirerek her zaman en iyisini vermeye çalışıyoruz. Ben de elimden geldiğince en iyisini yapıp Galatasaray camiasına faydalı olmak istiyorum” diye konuştu.

Fernando Muslera ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu vurgulayan Balaban, “Dünyanın en iyilerinden bir tanesi, dünya yıldızı. Benim için çok iyi bir şans. Bana çok faydası oluyor hem antrenmanda hem de saha dışında. Bana hem abilik hem öğretmenlik yapıyor. Ondan öğreneceğim çok şey var. Yıllardır zaten onunla büyüdüm. Onunla birlikte çalışmak da benim için çok büyük bir şans” ifadelerini kullandı.

EREN AYDIN: İDOLÜM FALCAO

A takımda kalıcı olmayı hedeflediklerini aktaran Eren Aydın da “Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A takım seviyesinde temsil etmek olacak. Hocalarımızın verdiği eğitimleri orada en iyi şekilde göstermeye çalışacağız. Hedeflerim büyük abilerimden çok şey öğrenmek olacak. Özellikle Falcao’dan çok şey öğrenmek istiyorum. İdolüm olarak da onu görüyorum. İnşallah hedefimiz A takımda kalıcı olabilmek” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolFutbolcu
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