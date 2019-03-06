Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103731
ALTIN
223.301
DOLAR
5.3870
STERLİN
7.0788
EURO
6.0860
Galatasaray, CEV Cup'ta finalde
Galatasaray, CEV Cup'ta finalde
Çocuklar için sanat Trump Art Gallery’de
Çocuklar için sanat Trump Art...
Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık görülüyor
Kadınlarda diz kireçlenmesi daha sık...
Alper Aksoy "Ne Kadar Çok" diyor
Alper Aksoy
Tuğba Özay ‘İYİ Kİ GELDİN’ dedi
Tuğba Özay ‘İYİ Kİ GELDİN’...
Flaş Haber
Gaziosmanpaşa'da patlama
Kapat

Galatasaray, CEV Cup'ta finalde

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımını altın set sonucunda eleyerek CEV Cup'ta finale yükseldi.

Galatasaray, CEV Cup'ta finalde

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımını altın set sonucunda eleyerek CEV Cup'ta finale yükseldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:33
0 Okunma
Galatasaray, CEV Cup'ta finalde

Deplasmanda oynanan yarı final ilk karşılaşmasından 3-1 mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılı takım, rövanş maçını ise 3-1 kazandı. Finale kalan ekibin belirlendiği altın seti 15-10 kazanan Galatasaray, adını CEV Cup'ta finale yazdırdı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan konuk ekip, ilk seti 25-18 üstün tamamladı ve setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi bir performans sergileyen sarı kırmızılılar, seti 25-19 kazandı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü setin başı karşılıklı sayılarla başladı. Sonrasında Galatasaray, Kuzbass Kemerova karşısında farkı açarak üçüncü seti de 25-21 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü set boyunca etkili oyununu sürdüren Galatasaray, seti 25-17 kazanarak karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı ve maçı altın sete taşıdı. Altın sette de harika bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip, seti 15-10 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Galatasaray finalde Olympiakos - Trentino eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayCEV CupVoleybolErkek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Begüm Onbaşı Yılın Sporcusu Seçildi
Ayşe Begüm Onbaşı Yılın Sporcusu Seçildi
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Mustafa Denizli'nin durumu iyi
Mustafa Denizli'nin durumu iyi
Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2
Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2
Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi
Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi
Orhun Ene: Süreyi ve enerjiyi iyi paylaştırdık
Orhun Ene: Süreyi ve enerjiyi iyi paylaştırdık
Beşiktaş'ın sıkıntıları değişmiyor
Beşiktaş'ın sıkıntıları değişmiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ