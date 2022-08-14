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Galatasaray - Bitexen Giresunspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 77’nci dakikada Sainz kaydetti.

14 Ağustos 2022 Pazar 00:03
Galatasaray - Bitexen Giresunspor: 0-1

2’nci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında van Aanholt ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Perez’in ters vuruşunda top kaleci Onurcan’ın kucağında kaldı.

4’üncü dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Sergio Oliviera’nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

13’üncü dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün pasını ceza sahasına hareketlenen Kerem’e verdi. Kerem’in penaltı noktasının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Onurcan, topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

65’inci dakikada Nelsson’un pasıyla savunma arkasına sarkan Seferovic’in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Onurcan’ı geçen top yandan auta gitti.

77’nci dakikada Giresunspor öne geçti. Abdülkerim’in Muslera’ya vermek istediği pas kısa kaldı ve araya Sainz girdi. Muslera’yı da geçen Sainz, sağ çaprazdan topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

81’inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kazımcan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Seferovic’in kafa vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Giresunspor deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

OKAN BURUK’TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Buruk, Antalyaspor karşısında 11’de görev yapan Berkan Kutlu’nun yerine Midtsjö’yü sahaya sürdü.

MIDTSJÖ İLK KEZ 11’DE

Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Fredrik Midtsjö, Giresunspor karşısında ilk kez 11’de görev aldı. Antalyaspor karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olan ve Gomis’in attığı golde asisti yapan isim olan Norveçli orta saha, ilk 11’deki ilk maçına iç sahadaki Giresunspor karşısında çıktı.

MERTENS VE TORREİRA FORMAYI GİYDİ

Galatasaray’ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens, Giresunspor karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray’ın Giresunspor’u konuk ettiği karşılaşmada yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Geçtiğimiz hafta transfer edilen iki futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda sahaya sürdü. Torreira, 61’inci dakikada Oliveira’nın yerine oyuna girdi. Mertens ise 78’inci dakikada Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu.

HAKEM KADİR SAĞLAM, SAKATLANDI

Galatasaray’ın Giresunspor’u konuk ettiği karşılaşmada düdük çalan hakem Kadir Sağlam, ikinci yarıda ufak bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 70’inci dakikasında sağ arka adalesini tutarak Galatasaray yedek kulübesine doğru gelen Kadir Sağlam’a, Galatasaray Doktoru Yener İnce müdahale etti. Sağlam daha sonra karşılaşmayı yönetmeye devam etti.

HAMZA AKMAN’IN İLK PROFESYONEL MAÇI

Galatasaray’da Hamza Akman, futbol kariyerindeki ilk profesyonel maçına çıktı. Galatasaray’ın Giresunspor’u konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında 17 yaşındaki Hamza Akman oyuna dahil oldu. Altyapıdan yetişen ve sezon öncesinde oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken genç orta saha, Giresunspor karşılaşmasının 83’üncü dakikasında Midtjsö’nün yerine oyuna girdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGiresunsporSüper LigFutbol
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