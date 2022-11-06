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Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbide ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 59'uncu dakikalarda Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 28'inci dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 24'e yükseltirken, Beşiktaş 22 puanda kaldı.

06 Kasım 2022 Pazar 22:33
Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

18'inci dakikada Rashica'nın sağ kanattan sol ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topu Barış Alper Yılmaz kafayla Icardi'ye indirdi. Altıpasa yakın bir bölgede bulunan Arjantinli yıldızın tekte yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta Saiss topu kafayla Cenk Tosun'a indirdi ve bu oyuncunun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

34'üncü dakikada Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mertens'in vuruşunda Mert Günok topu çeldi. Topu önünde bulan Torreira'nın yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere gitti.

38'inci dakikada Mertens'in savunma arkasına yolladığı topa Barış Alper Yılmaz hareketlendi. Ceza sahasına giren ve Rosier'den sıyrılan Barış Alper Yılmaz'ın açısını Mert Günok kapattı ve topa sahip oldu.

İlk yarı 1-1'lik beraberlikle son buldu.

59'uncu dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan ilerleyen Barış Alper Yılmaz, pasını Oliveira'ya aktardı. Oliveira'nın içeri kestiği ortada Icardi'nin kafa vuruşu filelere gitti: 2-1.

71'inci dakikada Mertens sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve arka direğe yerden kesti. Bu topa Icardi'nin vuruşu direkten dönerken, seken topa Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda top auta gitti.

74'üncü dakikada Galatasaray savunmasının arkasına hareketlenen Muleka, hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun vuruşunda top Muslera'da kaldı.

75'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanatta topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kerem'in yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

84'üncü dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan Muslera'yı önde görüp yaptığı vuruşta topu Muslera kornere çeldi.

85'inci dakikada Redmond topu ceza sahasına havalandırdı. Seken topu önünde bulan Weghorst'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87'nci dakikada Rashica, sağ kanatta topla buluştu ve rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta Mert Günok gole izin vermedi.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGalatasarayBeşiktaş
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