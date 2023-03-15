Galatasaray Başkanı Özbek: Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz

İstanbul

Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştiren divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerle ilgili yürüttükleri yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek başlayan Özbek, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin üzerinden 40 gün geçti. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Kulübümüz, depremin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde aksiyon alıp çalışmalara başladı." dedi.

Kulübün mali durumuna değinen Dursun Özbek, "Kulübümüz, faaliyetlerinden dolayı zarar etmeyi sürdürmektedir ama tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Yakında kulübümüz bu buhranlı süreçten ve yükten kurtulmuş bir şekilde karşınıza çıkaracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, geçen seneki seçim döneminde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından çıkmayı vaat ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geride kalan 9 aylık periyotta Galatasaray'ı içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmanın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gördüm. Kulübümüzün üretme kabiliyetini hızlı bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da faaliyet dışı projeler üretip, gelirleri artırmak suretiyle sağlayabiliriz. TBB anlaşması bu anlamda önümüzdeki en büyük engel. Elimizde Mecidiyeköy olmasaydı ve burada gayrimenkul geliştirme projesini yapmasaydık, Florya'da planladığımız adımları atmamız mümkün değildi. Hedefimiz, TBB anlaşmasından en uygun zamanda ve kulübümüz için en faydalı olacak şekilde çıkmak. Şu an var olan koşullarda çıkma amacında değiliz. Yani, 'Yarın çıkacağız.' demiyorum. Florya projesinden elde edeceğimiz geliri, bankada en uygun zaman ve koşullarda sadece bu amaç için kullanmak için bloke edeceğiz. Bu kulübün geleceğini bu gelirlerle oluşturacağız."

Projelerle ilgili bilgi verildi

Devam eden projeler hakkında bilgi veren Özbek, Galatasaray Adası ile ilgili, "Seçim öncesi verdiğimiz sözlerden en önemlilerinden biri Galatasaray Adası'ydı. Ada, 1957 yılında Galatasaray'a kazandırılmış. Bugüne kadar herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Her şey akışına bırakılmış ve sonuçta başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Önce adayı hizmetinize kısmen açtık. Eş zamanlı olarak da adanın imar planları üzerinde çalışmaya başladık. Yaklaşık 1 hafta sonra ruhsatlı, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir konuma getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Otel olarak başlanan ve son dönemde rezidans olarak satışa sunulan Mecidiyeköy projesinin önemine değinen Dursun Özbek, "Mecidiyeköy, Galatasaray'ın motor projesi. Galatasaray'ın yolunu açacak, uzun yıllara taşıyacak projelerin anası. Mecidiyeköy projesinde 186 tane rezidans var. Yaklaşık 3 veya 4 ticari alan var. Bu alanlar çok kıymetli. Yaptığımız lansman ile projenin yüzde 70'e yakın kısmını sattık. Mecidiyeköy, çıkış noktamızın başladığı yer ve yaklaşık 1,5 milyar lira getirisi olabilecek bir proje." açıklamasını yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu araziyle ilgili beklentilerini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Florya'da 20 dönümün üzerinde Galatasaray'ın tapulu arsası vardı. Yaklaşık 20 dönüm uzun dönem kullanımı Galatasaray'a verilmiş spor alanı var. Emlak Konut'un 40 dönüm arazisi vardı. Toplamda 80 dönümün üzerinde proje yapma durumundayız. Bunun 60 dönümü imara açık. Diğer 20 dönümü spor alanı olarak kalacak. Emlak Konut arsasını 1 milyar 85 milyon lira ve artı KDV bedeliyle satın aldık. Normalde TBB anlaşmasına göre böyle bir projeyi yapma şansınız yok ama giderek projelerimizi anlattık. Geçmişte ben de olsam bu anlaşmayı imzalardım ama bizim için bir ayak bağı. Florya projesi çok önemli. Galatasaray'ı uzun yıllara taşıyacak, perspektifini rahatça dizayn etmesi için çok yardımcı olacak. En önemlisi TBB borçlarımızı ödeyeceğiz. Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Florya'da 97 bin metrekareye kadar satılabilecek alan çıkıyor. Ortaya çıkacak fon, Galatasaray'ın borcunu ödedikten sonra 25-30 senesini dizayn etme imkanı sağlayacak."

Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin taşınacağı Kemerburgaz'daki projenin önemine vurgu yaparak, "Kemerburgaz'da yaklaşık 130 dönümlük bir arazi var. Çalışmalarımıza başladık. Bu yıl ağustos-eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi oraya taşıyacağız. Galatasaray Spor Kulübünün artık kendisine yakışır tesislere kavuşması gerek. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. Projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyorum. 30-40 sene önce yapıldığında o günün en gözde tesisiydi ama aradan geçen zamanda hiçbir gelişme göstermedi. Bugün Galatasaray Spor Kulübüne yakışır, futbolcuların yeteri kadar antrenman yapacağı sahaların olduğu tesisin inşaatına başladık. Amacımız, bu sezonun sonuna kadar yetiştirmek ve Florya'dan taşınmak." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı, Riva'daki konut projesinin değer kazandığını vurgulayarak, "Riva projesi, yaşanan deprem felaketinden sonra İstanbul'un da böyle bir tehlikeye maruz kalabilme ihtimali gündeme gelince cazip bir hal aldı. Şu anda Riva'da çok büyük bir talep var. Keşke olmasaydı, deprem korkusu yaşamasaydık ama talepler üst seviyede. Bize ait 135-140 tane villa var. Hasılat paylaşımından sorumlu olduğumız için maliyet artışları bizi ilgilendirmiyor. Kaça satıldığına bağlı olarak 140 villadan kasamıza girecek 2 milyar liranın üzerinde bir gelirimiz olacak. Zamana bağlı olarak bu meblağ yukarılara tırmanabilir." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'deki araziyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özbek, "Basit bir aritmetik yaptığımızda görüyoruz ki bu işin altından kalkabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey birbirimizi sevmek ve bu konularda beraber, tek yumruk olarak hareket etmek." dedi.

Başkan, yeni projeyi açıkladı

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Nef Stadı yanında yapacağı yeni projeyi ilk kez üyelere duyurdu.

Nef Stadı'nın yanında 62 dönümlük arazi kiraladıklarını anlatan Özbek, "Stadımızın yanında Vadistanbul'a doğru inen 62 dönümlük bir arazi var. Galatasaray Kulübü olarak bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden 49 yıllığına üst kullanım hakkını almak suretiyle kiralamış bulunuyoruz. İki sene zamanımız var. Bu proje çalışmalarının 2 sene içinde kamuya sunulması ve ruhsatının alınması lazım. Bu arsadaki çalışmayı Galatasaray'a yük getirmeyecek bir finansman modeliyle sunmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu proje, tıpkı Kemerburgaz gibi Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Burada hem amatör sporlara hem salon sporlarına hem de yüzmeye hizmet edecek bir kompleks yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Hocamıza güvenmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı"

Başkan Özbek, futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk'a duydukları güveni yineledi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk haftalarında eleştirilere maruz kaldıklarını aktaran Dursun Özbek, "Futbol takımımız, Okan Hoca'mızın liderliğinde planladığımız şekilde hedeflere doğru hızla ilerliyor. İlk haftalarda fazlaca eleştirilsek de hocamıza güvenmekte ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Özbek, diğer şubelerde de hedeflerine doğru ilerlediklerini vurgulayarak, "Sezon sonunda uzun zamandır ulaşamadığımız başarılara ulaşmış olacağız. Sporcularımıza ve ekiplerimize güveniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.