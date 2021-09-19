Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 0-1 

35’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

38’inci dakikada Borja’nın sol kanattan içeri yerden sert kestiği ortada Nelsson’un ters vuruşu kaleci Muslera’ya çarptı. Top üst direğe vurduktan sonra kalenin üstünden kornere çıktı.

43’üncü dakikada Van Aanholt’un sol kanattan içeri kestiği ortada Juanfran’ın ters kafa vuruşu az farkla direğin hemen yanından kornere gitti.

45+1’inci dakikada orta sahada topu alan Berkan Kutlu hızla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

49’uncu dakikada Davidson’un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruş az farkla yandan auta çıktı.

56’ncı dakikada Cicaldau’nun ceza sahası yayının solundan kullandığı serbest vuruşta yaptığı vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.

72’nci dakikada Juanfran sağ kanattan içeri kesti, penaltı noktası üzerinden Emre Akbaba’nın kafa vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

87’nci dakikada Borja sol kanatta hızlandı ve içeri yerden sert kesti. Savunmanın ıskaladığı topa vuran Candeias’ı kaleci Muslera engellerken, seken topa bir kez daha vuran Candeias ağları sarstı: 0-1.

89’uncu dakikada altıpas üzerinde topu önünde bulan Mustafa Muhammed’in şutu üstten auta gitti.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

YEDLIN VE BABEL'E TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, performansından memnun olmadığı DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'e tepki gösterdi. Yedlin, 73'üncü dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslandı. Maçın 77'nci dakikasında oyuna giren Ryan Babel de topu ayağına aldığı bölümlerde sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

NELSSON VE VAN AANHOLT'A DESTEK

Maç bittikten sonra oyuncuların soyunma odasına girdiği sırada, bu sezon başında kadroya katılan Patrick Van Aanholt ile Victor Nelsson sahada kalarak sarı kırmızılı taraftarları desteklerinden dolayı alkışladı. Sarı kırmızılı taraftarlar da iki oyuncunun lehine tezahüratlarda bulundu.