Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1111
ALTIN
475.139
DOLAR
7.5432
STERLİN
9.8247
EURO
8.9359
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin...
Çay keyfimizi bozmayın!
Çay keyfimizi bozmayın!
Antalya nem bulutlarına teslim
Antalya nem bulutlarına teslim
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir...
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi PFK takımını deplasmanda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

18 Eylül 2020 Cuma 09:48
5 Okunma
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19 ve 63'üncü dakikalarda Diagne ile 48'inci dakikada Luyindama attı. Neftçi'nin tek golü ise 46'da Mbodj'dan geldi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı oldu.

13'üncü dakikada Belhanda'nın ceza sahasına açtığı ortada, Linnes kafayla topu Diagne'ye bıraktı, Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

19'uncu dakikada Babel'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Linnes rakibinden sıyrıldı ve ortasını açtı. Diagne altıpas önünde kafa vuruşunu yaparak ağları sarstı: 0-1.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada Netfçi PFK beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşunda topun başına gelen Makhmudov'un ceza sahasına açtığı ortada Mbodj kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

48'inci dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne kafa vuruşunu yaptı ve top kaleciden döndü. Taylan, önüne düşen topu içeri çevirirken, Luyindama da kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-2.

57'nci dakikada Emre Kılınç, topla birlikte hızla ceza sahasına sokuldu ve vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.

63'üncü dakikada kaleci Mammadov'un hatalı pasında Emre Kılınç araya girdi ve pasını altıpasın önünde bulunan Diagne'ye çıkardı. Diagne yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.

Müsabaka sarı kırmızılı takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa LigGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Cansu Köksal: Sezona hazırız
Cansu Köksal: Sezona hazırız
Türkiye ve İngiliz Boks Milli takımları, birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi
Türkiye ve İngiliz Boks Milli takımları, birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi
Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu
Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans