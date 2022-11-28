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Galatasaray'a Oliveira'dan kötü haber

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:42
Galatasaray'a Oliveira'dan kötü haber

İSTANBUL -  Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

Topla ısınmayla başlayan idman, 4 grup halinde 4’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

OLIVEIRA'DAN KÖTÜ HABER

Sarı-kırmızılı futbolcu Sergio Oliveira’nın bugün çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOliveira
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