GALATASARAY, 9+16'DA YIKILDI

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynan mücadelede 55’inci dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.