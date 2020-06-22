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GALATASARAY, 9+16'DA YIKILDI

Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynan mücadelede 55’inci dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:34
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GALATASARAY, 9+16'DA YIKILDI
4’üncü dakikada Nogueira'nın hatalı pasında topla buluşan Emre, pasını Falcao'ya çıkardı. Yıldız oyuncunun ceza alanı içinde yerden vuruşunda top kaleci Günay’da kaldı.

17’nci dakikada Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Güray'ın sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topa çok iyi yükselen Djilobodji’nin sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20’nci dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazanan konuk ekipte topun başına geçen Güray’ın etkili vuruşunda kaleci Okan topu son anda sağ kale direği dibinden çıkardı.  

34’üncü dakikada Galatasaray beraberlik şansını kullanamadı. Feghouli’nin ara pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru’nun kaleciyi de geçerek sol çaprazdan boş kaleye çektiği şutta Kana-Biyik, topu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

36’ncı dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Feghouli’nin müthiş ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao’nun şutu, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

40’ıncı dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Seri'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, rakibini geçtikten sonra çektiği şutta top kaleci Günay’ın solundan ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

55’inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Belhanda'nın kaptırdığı topta Kenan’a arkadan kayarak faul yapan Ahmet Çalık, hakem Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

66’ncı dakikada sol kanattan Saracchi’nin yerden ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Feghouli’nin şutu kalecinin solunda ağlarla buluştu: 3-1.

78’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Twumasi’nin şutunda altıpas önünde seken top Okan’ın solundan ağlarla buluştu: 3-2.

89'uncu dakikada Maxim’in köşe vuruşunda ön direkte Kenan’ın kafa vuruşunda Okan topu kale direği dibinden topu son anda kornere çeldi.

90’ıncı dakikada sağ taraftan Oğuz’un ortasında Djilobodji’nin arka direkte yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+4’üncü dakikada Kenan’ın ortasında Kayode’nin röveşatasında top ağlarla buluştu. Ardından VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, bir önceki pozisyonda Jimmy Durmaz’a faul yapıldığı gerekçesiyle 90+11’inci dakikada golü iptal etti.

90+16’ncı dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Maxim’in penaltısında top ağlarla buluştu: 3-3

MARIANO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmada gördüğü sarı kart ile sarı-kırmızılılarda Mariano cezalı duruma düştü. Mariano, zorlu Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayGaziantep FKFutbol
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