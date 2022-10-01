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Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek

Türk futbolunun efsane futbolcuları, amatör spor kulüplerine destek için bir araya geldi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:45
Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek

Türk futbolunun efsane futbolcuları, amatör spor kulüplerine destek için bir araya geldi. Beylerbeyi Stadı'nda gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine dağıtılacak malzemeler öncesinde Şöhretler Karması müsabakası yapıldı. Karşılaşmaya; Rüştü Reçber, İbrahim Toraman, Abdullah Ercan, Hami mandıralı, Can Arat, Giray Bulak, Güvenç Kurtar, Cenk İşler, Ender Alkan, Yattara, Şenol Yavaş, Evren Turhan, Orhan Çıkrıkçı, Orhan Kaynak ve Gökhan Dinç katıldı. Yaklaşık bir saat süren özel karşılaşmada takımlar mavi ve beyaz olarak ikiye ayrıldı. Mavi takımın 7-5 üstünlüğü ile biten karşılaşmayı tribünlerden izleyen amatör kulüp sporcuları ve seyirciler keyifli anlar yaşadı. 

Karşılaşmanın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılımıyla malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Spor Kulübü Başkanı Muammer Saka, ise mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin efsane futbolcuları ile her ay gençler için turnuva düzenleyerek futbolu sevdirmeye çalışıyoruz. Amacımız spor yapmayan genç kalmasın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Üsküdar BelediyesiFutbolFutbolun şöhretleriFutbolcuAmatör Spor KulüpleriDestekYardımBeylerbeyi Stadı
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