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Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Birleşik Amerikalı forvet Justin Tillman ile yollar ayrıldı.

19 Şubat 2021 Cuma 14:44
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Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı

BURSA - İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv BC; Frutti Extra Bursaspor forması giyen Justin Tillman'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tillman, Bursaspor'da 5 maçta forma giyerken; 5,80'lik sayı ortalamasıyla oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper LigiFrutti Extra BursasporTillman
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