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Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında lider Trabzonspor’u 2-1 yendi. Bordo mavili takımın 27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 21:26
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Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1

Antalyasporlu futbolcular sahaya araçta emniyet kemerinin önemine dikkat çeken, "Bi Hareketine Bakar Hayat" pankartı ile çıktı.

Maç öncesinde, yaşamını yitiren MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Gün içerisinde Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin’i ziyaret eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz maçı protokolden izledi.

1’inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Ghacha’nın çektiği şut defansın müdahalesine takıldı.

2’nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, sağ çaprazdan sert vurdu. Araya giren savunma tehlikeyi geçiştirdi.

6’ncı dakikada Fredy’nin ceza sahası dışından, kaleyi cepheden gören noktadan sert şutu defanstan geri döndü.

17’nci dakikada Dorukhan’ın pasında topla buluşan Marek Hamsik’in ceza yayı gerisinden çektiği şutunu kaleci Boffin soldan kornere çeldi.

24. dakikada Trabzonspor Hamsik ile sol köşeden korner kullandı. Ceza alanında topa iyi yükselen Hugo'nun kafa şutu kaleci Boffin'in sağ bacağına çarpıp geri döndü. Dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

33’üncü dakikada altı pas üzerinde Doğukan Sinik’in şutunu Edgar eliyle kesince hakem Zorbay Küçük tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

34’üncü dakikada Fredy’nin kullandığı penaltı atışı kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1 kapandı.

55’inci dakikada Doğukan Sinik ceza alanı içi sol çaprazından kaleye vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

60'ıncı dakikada Antalyaspor Doğukan Sinik ile sağ köşeden korner kullandı. Kale önünde topa iyi yükselen Mukairu'nun kafa şutu kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

73’üncü dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda Dorukhan ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporTrabzonsporSüper LigFutbol
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