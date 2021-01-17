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Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

Süper Lig’in 19'uncu haftasında Antalya’da oynanan Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor maçı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

17 Ocak 2021 Pazar 09:45
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Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor’da sakat olan Lukas Podolski, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Jean-Armel Drole, Ufuk Akyol ve Ali Eren İyican bu maçta oynamadı. Konuk Trabzonspor’da ise kadro dışı Fousseni Diabate, Stiven Plaza, sakatlığı süren Anders Trondsen ve idman eksikliği olan Berat Özdemir, Antalya deplasmanında yer almadı.

11’inci dakikada Ekuban’ın şutuna Ersan Gülüm elle müdahalede bulununca maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

12’nci dakikada Ekuban’ın penaltı atışını Boffen kurtardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

18’inci dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın ceza sahası dışından çektiği şut Baker’a çarptı. Dönen topu iyi takip eden Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

25’inci dakikada Fredyy’nin sağdan kale önüne ortasında arka direkte Amilton’un kafa vuruşu kaleci Uğurcan’ın kapattığı noktadan içeri girdi: 1-0.

33’üncü dakikada Trabzonspor atağında Abdulkadir Ömür’ü faulle durduran Ersan Gülüm ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

49’uncu dakikada ceza alanı dışından Abdulkadir Ömür’ün sert şutu Naldo’ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Boffin kaleye doğru giden topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

63'üncü dakikada Marlon’un ceza alanı dışından sert şutu kalenin üstünden az farkla auta gitti.

67’nci dakikada Nwakaeme ceza alanı içi sağ çaprazda kaleci Boffin ile karşı karşıya vurdu. Şutu az farkla ikinci direkten auta çıktı.

90+6’ncı dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan Nwakaeme’nin ortasında kale önündeki Afobe’nin kafa vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.

Trabzonspor’un baskısı sonucu skora denge geldi ve maç 1-1 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporTrabzonsporSüper LigFutbol
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