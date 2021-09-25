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Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural'ın 89'uncu dakikada attığı golle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç boyu istifaya davet edilen Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonunda takımla beraber taraftarı selamlamaya gitti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 18:18
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Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

16'ncı dakikada orta alanda kaptığı topu ceza alanı dışına kadar sürükleyen Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşu direğin dibinden dışarıya çıktı.

18'inci dakikada Antalyaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza alanı içerisinde Chouiar'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38'inci dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Tetteh'in kale önüne yaptığı ortaya Adem Büyük'ün gelişine vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

48'inci dakikada Gökdeniz'in ceza alanı içerisine attığı pası Poli, kaleye göndermek istedi. Oyuncunun ilk vuruşu savunmaya çarparken, devamında yaptığı vuruşu ise Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç kornere çeldi.

53'üncü dakikada başarılı paslarla Antalyaspor ceza alanına giren Malatyaspor'da Chouiar'ın pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Haddadi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Boffin kornere gönderdi.

88'inci dakikada Fredy'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.

89'uncu dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte gelişine vuran Güray Vural takımını öne geçirdi: 1-0.

90+2'nci dakikada ceza alanı dışından Hakan Özmert'in vuruşu az farkla auta çıktı

Mücadele Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporÖznur Kablo Yeni MalatyasporSüper LigFutbol
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