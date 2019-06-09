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Fransızlar, maçı değerlendirdi

Fransızlar, Türkiye maçını değerlendirdi

Fransızlar, maçı değerlendirdi

Fransızlar, Türkiye maçını değerlendirdi

09 Haziran 2019 Pazar 14:57
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Fransızlar, maçı değerlendirdi

PARIS (DHA)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Türkiye'ye 2-0 mağlup olan Fransa A Milli Takımı'nda oyuncular karşılaşma sonrası Fransa basınına konuştu.

Mücadelenin ardından Fransızlar tarafından maçın adamı seçilen Hugo Lloris yaptığı açıklamada, "Hiç bir bahanemiz yok, yenilgi için hiç bir futbolcu bir diğerinden daha sorumlu değil. Kolektif olarak maçı verdik" dedi.

"OYUNU BASİTE İNDİRGEYEMEDİK"

İkinci yarı Fransa’da neden bir reaksiyon olmadığına dair bir soruya ise Lloris, "İlk yarıda 2-0’ı bulunca Türkler arkadaki boşlukları kapattılar. Bir pozisyon bulabilmek için 3-4 pas gerekiyordu ki bu çok uzun bir süreydi. Oyunu basite indirgeyemedik" diye konuştu.

SISSOKO: KOLEKTİF OLARAK İYİ OYNAYAMADIK

Moussa Sissoko ise maç sonrası konuşmasında, "Sadece defans yada orta saha bloğu kötü değildi. Kolektif olarak iyi oynayamadık. Bloklar arasında çok boşluk vardı. Daha önce de böyle anlar yaşadık, altından kalkmasını bildik. Maçın özetine bakıp, gerekenleri yaparak yolumuza devam edebilecek bir ekibimiz var" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Futbol Şampiyonası ElemeleriFransaTürkiye
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