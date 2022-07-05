Formulaz 13'üncü kez Rize’de düzenlenecek

İSTANBUL - Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, 17 Temmuz Pazar günü her sene olduğu gibi bu sene de Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek.



Red Bull, Formulaz Derneği ve Tunca Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği Formulaz, 13. kez Karadeniz'in en hızlı ismini belirleyecek. Tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatacak.



1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl 17 Temmuz’da Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenlenecek yarışta boy gösterecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.



Tamamı tahtadan ve el yapımı olan araçların boyutları ise 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket edecek. Formulaz’ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.



40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık.