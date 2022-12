FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı

İSTANBUL - FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'nda İtalya'dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube, VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ve Brezilya'dan Gerdau Minas ile mücadele edecek. Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek. Yarı final karşılaşmaları 17 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.



Organizasyonda öncesinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan ve TVF Denetleme Kurulu Üyesi Umut Bağlı katıldı.



TVF BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: GÖNLÜMDEN GEÇEN İKİ TÜRK TAKIMININ FİNALE ÇIKMASI



Türkiye'nin her geçen gün voleybol konusunda ivme kazandığını dile getiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk Voleybolu her geçen gün nasıl ileriye dönük ivme kazandığını görmekteyiz. Gerek ülke bazında gerekse kulüp düzeyinde voleybolu ne kadar iyi bir şekilde temsil ettiğimizi zaten görüyoruz. Ben bu alanda destek sağlayan tüm kurum ve kulüplere teşekkür ediyorum. Geçen sene Ankara'da gerçekleşen bu organizasyonu bu sene Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu organizasyona 2 takım ile katılmamız da ülke olarak bize ayrı bir keyif vermekte. Biz ülke takımları ile bu turnuva genelinde VakıfBank 4, Eczacıbaşı Dynavit 2 ve Fenerbahçe 1 kez olmak üzere toplamda 7 şampiyonluk yaşadık. Bu senede isteğimiz ve gönlümüzden geçen iki Türk takımının finale çıkmasıdır. Kupanın Türkiye'de kalmasını temenni ediyoruz. Organizasyon aşamasında Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa hareket eden ve her konuda desteklerini esirgemeyen Eczacıbaşı Spor Kulübüne ve Başkan Faruk Eczacıbaşı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"SALON KAPASİTESİNİN YETERLİLİĞİ BİZİ ANTALYA SPOR SALONU'NA YÖNLENDİRDİ"



Bu sene turnuvanın neden Antalya'da gerçekleştiğine dair gelen bir soruya da cevap veren Üstündağ, "Bu şampiyonayı gerçekleştirmemiz için en az 10 bin kapasiteli salona ihtiyacımız vardı ve diğer büyük salonlarımızın fikstürü ve yoğunluktan dolayı Antalya'da gerçekleştireceğiz. Antalya'nın bu mevsimde bizlere sağladığı hava şartları uygun ve salon kapasitesinin yeterliliği bizi Antalya Spor Salonu'na yönlendirdi. İyi ki de Antalya'ya karar vermişiz. Organizasyona sahip çıktılar ve birçok müsabakanın biletleri şimdiden tükendi" diye konuştu.



ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ BAŞKANI FARUK ECZACIBAŞI: BU PRESTİJLİ ORGANİZASYONA ÜST ÜSTE 2 KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPABİLMEK OLDUKÇA ÖNEMLİ



Turnuvada yer almanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Eczacıbaşı Spor Kulübü Faruk Eczacıbaşı, "Hakikaten bu prestijli organizasyona üst üste 2 kez ev sahipliği yapabilmek oldukça önemli bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu turnuvada en iyilerle başa baş mücadele edeceğiz. Biz bu turnuvayı takım olarak 2 kez kazandık. Bu sene düzenlenecek organizasyonda hedefimiz yine şampiyonluk olacak. En azından kupanın bir Türk takımının kazanması bizi mutlu edecek. Bizim için bu şampiyonluk çok önemli. Bu şampiyonun Türkiye'de düzenlenecek olması ve milyonlarca farklı ülke vatandaşının izlemesi hepimiz açısından olumlu bir durum. Biz binlerce kız öğrencimize kulüp olarak örnek teşkil ettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'deki 3'te 1'ine yakını voleybola ilgili olduğunu görüyoruz. Bugün Türk halkı olarak oynanan müsabakalarla dünyanın en iyi voleybol maçlarını izleme şansımız oluyor. Türk gençlerinin sporla ilgili olması bizim en büyük mutluluk sebebimiz. Spor alanında başarılara ulaşmak için taşları üst üste büyük bir titizlikle koymak gerekiyor. Biz bunun farkındayız ve yaklaşık 60 yıldır bu amaç doğrultusunda çaba sarf ediyoruz. Bu ve bunun gibi organizasyonlar da başrol oynamanın ne denli önemli olduğunun farkındayız ve bu durumdan ötürü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.