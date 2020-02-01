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Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan ve yeni puanlama sistemiyle oluşturulan yeni dünya sıralamasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 285 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan ve yeni puanlama sistemiyle oluşturulan yeni dünya sıralamasında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 285 puanla 5'inci sırada yer aldı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 17:55
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Filenin Sultanları dünyada 5'inci sırada

Hollanda'da düzenlenen Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan ve Tokyo'da organize edilecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Filenin Sultanları, son Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Sırbistan'ın yanı sıra Japonya, Rusya, Hollanda gibi dünya devlerini geride bıraktı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yeni açıklanan dünya sıralamasında 7 basamak birden yükselerek 5'inci sıraya çıktı.

Millilerimiz, 24 Temmuz - 09 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

FIVB'nin açıkladığı 1 Şubat 2020 tarihli yeni dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:
1-Çin
2-ABD
3-Brezilya
4-İtalya
5-TÜRKİYE
6-Sırbistan
7-Japonya
8-Rusya
9-Dominik Cumhuriyeti
10-Güney Kore

DHA

Anahtar Kelimeler:
Filenin SultanlarıA Milli TakımVoleybolFIVB
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