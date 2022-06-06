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Filenin Sultanları, Belçika’yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki 4’üncü maçında Belçika’yı 3-1 yendi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 09:58
Filenin Sultanları, Belçika’yı 3-1 yendi

SALON: Ankara

HAKEMLER: Heckford Nicholas, Porvaznik Igor

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Eda, Zehra, İlkin, Ebrar, Simge (L) (Meliha, Hande, Ceren)

BELÇİKA: Herbots, Nathalie, Celine, Pauline, Jutta, Rampelberg (L), Silke (Goris, Van De Vyver, Stragier)

SETLER: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15

SÜRE: 106 dakika (22, 29, 30, 25)

Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi’ndeki dördüncü maçında Belçika ile karşılaştı. Filenin Sultanları ilk sete iyi başlasa da rakip takımdan üst üste gelen servisleri karşılamakta zorlandı. Belçika’nın seriyi yakalamasıyla ay-yıldızlı takım, teknik molata 12-6 geride gitti. Milli takım her ne kadar pasör çaprazı sayılarını alsa da rakip takım savunmayı geçerek skoru 11-17’ye taşıdı. İlk sette Belçika takımının orta oyunculardan aldığı sayılar etkili oldu ve Belçika seti 25-15 ile kazanan taraf oldu.

İkinci sete daha etkili başlayan ay-yıldızlı takım, pasör çaprazlarından gelen sayılar ve güçlü savunmayla 7-4 öne geçti. Ebrar’ın sağ çaprazdan üst üste aldığı sayılarla üstünlük sağlanırken Cansu ve Zehra’nın savunmasını geçemeyen Belçika 12-10 geride teknik molaya gitti. Belçika’nın oyuna daha etkili tutunması sonucunda skor 13-13’ü gördü. Eda’nın servis atışlarını etkili kullanmasıyla ve savunmayla sayıları alması 18-14’lük üstünlüğü sağladı. İkinci sette rakibe büyük baskı kuran ay-yıldızlı takım, 25-21'lik skorla seti alarak durumu 1-1'e getirdi. 

Üçüncü sete yakaladığı seri ile 7-4 üstünlükle başlayan Filenin Sultanları, Cansu, Meliha ve Ebrar’ın aldığı sayılarla 12-8 üstünlükle teknik molaya gitti. Üçüncü setin tamamında tempoyu düşürmeyen ay-yıldızlılar, 25-21 ile seti kazanarak 2-1 öne geçti.

Milli Takım dördüncü sete yakaladığı seriyle 7-0 üstünlükle başladı. İlkin’in performansıyla 12-4’ü gören ay-yıldızlılar, orta oyunculardan aldığı sayılarla skoru 18-9’a taşımayı başardı. Başarılı bir sete imza atan Milli Takım, 25-15’lik skorla seti kazanarak Belçika’yı 3-1 yendi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, MİLLİ TAKIMI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi’nde Belçika ile oynadığı maçı tribünden izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol TakımıFilenin SultanlarıVoleybolBelçika
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