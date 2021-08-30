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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Türkiye - Çekya: 3-1

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:29
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

SALON: Kolodruma

HAKEMLER: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Simge (L) (Yasemin, Ayça (L), İlkin, Beliz, Buse)

ÇEKYA: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova, Dostalova (L) (Hodanova, Svobodova, Purchartova, Kojdova, Bajusz)

SETLER: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13

SÜRE: 96 dakika (24, 28, 21, 23)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçında Çekya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

6’ta 6 yaparak namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 7'nci kez adını son 8’e yazdırmış oldu.

Filenin Sultanları’nda Hande Baladın 19 sayıyla en skorer isim olurken; ona 16 sayıyla Tuğba Şenoğlu, 15 sayıyla Ebrar Karakurt, 12 sayıyla Eda Erdem Dündar, 11 sayıyla Zehra Güneş, 5 sayıyla Cansu Özbay ve 1 sayıyla Yasemin Güveli eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Filenin SultanlarıA Milli Kadın Voleybol TakımıAvrupa ŞampiyonasıÇekya
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