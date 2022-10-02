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Filenin Sultanları, 2. tura yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

02 Ekim 2022 Pazar 11:31
Filenin Sultanları, 2. tura yükseldi

İSTANBUL (DHA) 

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda grup lideri olarak 2'nci tura yükseldi

Grup lideri olarak son 16’ya yükselen milliler, Dünya Şampiyonası’nda 2'nci turda F Grubu’nda yer alacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, 2'nci tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4’te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Filenin SultanlarıDünya şampiyonasıA Milli Kadın Voleybol TakımıFIVB Dünya Şampiyonası
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