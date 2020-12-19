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Filenin Efeleri'nin 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

2021 CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:15
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Filenin Efeleri'nin 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına (1 Ocak 2020 tarihli) göre belirlenen gruplarda milliler, C Grubu’nda Çekya, Belarus ve Portekiz ile mücadele edecek.

2 ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi’nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke (Belçika), Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’nde ilk etap karşılaşmalarını 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Belarus’ta, ikinci etap karşılaşmalarını da 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz’de oynayacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Final Four’unda ilk 2 sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası’nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan takım ise 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

2021 CEV Avrupa Altın Ligi grupları şu şekilde:

A GRUBU: Belçika, İspanya, Estonya, Letonya

B GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Slovakya, Romanya

C Grubu: TÜRKİYE, Çekya, Belarus, Portekiz

DHA

Anahtar Kelimeler:
CEV Avrupa Altın LigiVoleybol
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