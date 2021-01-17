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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda

Kuzey Makedonya - Türkiye: 3-1

17 Ocak 2021 Pazar 09:49
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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda

SALON: Boris Trajkovski

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

KUZEY MAKEDONYA: Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Milev, Nikolovski (L), Angelovski (L)

TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Faik Samed, Efe, Volkan (L), Burak Güngör, Arda)

SETLER: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18

SÜRE: 105 dakika (26, 26, 28, 25)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı. Milliler, bu sonuçla birlikte 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya’nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey MakedonyaTürkiyeVoleybolA MilliA Milli Erkek Voleybol Takımı
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