Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111959
ALTIN
283.382
DOLAR
5.9400
STERLİN
7.6879
EURO
6.5787
Fileden 3 puan, havuzdan madalya
Fileden 3 puan, havuzdan madalya
Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri
Sağlıklı bir cinsel yaşam için...
“Tanıklar devreye girsin, ensest gizli kalmasın”
“Tanıklar devreye girsin, ensest gizli...
Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız
Bedeli ne olursa olsun adil...
Kronik yorgunluk sendromunu hafife almayın
Kronik yorgunluk sendromunu hafife almayın
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fileden 3 puan, havuzdan madalya

Voleybol Kadınlar 1. Lig'de Berlin Döner Antalyaspor ilk yarıyı galibiyetle tamamlarken, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un başarılı yüzücülerine de ödül verildi.

Fileden 3 puan, havuzdan madalya

Voleybol Kadınlar 1. Lig'de Berlin Döner Antalyaspor ilk yarıyı galibiyetle tamamlarken, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un başarılı yüzücülerine de ödül verildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 15:02
6 Okunma
Fileden 3 puan, havuzdan madalya

ANTALYA - Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, ilk yarının son haftasında evinde ağırladığı Nevşehir Belediyesi'ni 3-1 mağlup ederek devreyi mutlu tamamladı. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan Filenin Akrepleri, ligin ilk yarısını 5 galibiyet, 6 yenilgi ile 7'nci sırada tamamladı. Devrenin son maçında Nevşehir Belediyesi ile karşılaşan Berlin Döner Antalyaspor, 25-15, 25-20, 16-25 ve 25-11'lik set skorlarıyla salondan 3-1 galip ayrıldı. Filenin Akrepleri, ikinci yarının ilk maçını 4 Ocak'ta Antalya Spor Salonu'nda ligin 3'üncü sırasındaki Merinos ile oynayacak.

YÜZÜCÜLERE MADALYA

Karşılaşma öncesi Antalyaspor yüzme takımı sporcuları da aldıkları başarılı sonuçlar nedeniyle ödüllendirildi. Bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalya alan sporculara Voleybol ve Yüzme Şube Sorumlusu Alp Özel ve branş sorumluları tarafından madalya verildi. Özel, hem yüzmede hem de voleybolda altyapıya verdikleri önemin altını çizerek, “Yüzmede Türkiye'nin en iyi altyapılarından birine sahibiz. Voleybolda da altyapı ordumuz gelecek için ışık veriyor. İki branşta da yakın gelecekte Türkiye'de söz sahibi olacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fileden 3 PuanHavuzdan MadalyaVoleybol Kadınlar 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız
Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız
DEV DERBİ’NİN GALİBİ FENERBAHÇE
DEV DERBİ’NİN GALİBİ FENERBAHÇE
Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro
Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon Euro
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Liverpool
Galatasaray, 17 yıl sonra Göztepe’ye mağlup
Galatasaray, 17 yıl sonra Göztepe’ye mağlup
Ağaoğlu: ''Bu karardan dönülmesi sadece Trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti''
Ağaoğlu: ''Bu karardan dönülmesi sadece Trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti''
Bakan Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı
Bakan Kasapoğlu, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğine katıldı
Trabzonspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız
Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans