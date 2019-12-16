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Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu bu kez de Bodrum Golf Kulüp oldu.

Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu bu kez de Bodrum Golf Kulüp oldu.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:21
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Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi

ANTALYA - Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Carya ve National golf kulüplerinde oynanan Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'na 8 golf kulüpten 80 golfçü katıldı. 3 gün süren turnuva sonunda şampiyonluğu, geçen yıl olduğu gibi Bodrum Golf Kulübü kazandı. İkinciliği Kemer Golf Kulübü elde ederken, üçüncü ise İstanbul Golf Kulübü oldu. Turnuvada tanınmış iş insanlarından Fikret Öztürk, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker ve Hasan Karagöz de mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren takımların kupalarını Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk verdi.

Fikret Öztürk, "Üç gün boyunca oldukça çekişmeli maçlar oldu. Bu turnuvaların daha çekişmeli olacağına inanıyorum. Turnuvaya katılan tüm takımları kutluyorum" dedi.

Geçen yıl vefat eden eski bakan Fikret Ünlü'yü de unutmayan Fikret Öztürk, "Bir yıl önce kaybettiğimiz Fikret Bakanımızı da saygı ve hürmetle anıyoruz. Golfçüler olarak hepimizin sevdiği, saydığı büyük bir spor adamıydı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fikret Öztürk Golf TurnuvasıAntalya
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