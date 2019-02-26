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Fikret Orman ve yönetimine teşekkür ederiz

Fenerbahçe Kulübü, deplasmanda oynadıkları derbi maçtaki misafirperverlik nedeniyle Beşiktaş yönetimine teşekkür etti.

Fikret Orman ve yönetimine teşekkür ederiz

Fenerbahçe Kulübü, deplasmanda oynadıkları derbi maçtaki misafirperverlik nedeniyle Beşiktaş yönetimine teşekkür etti.

26 Şubat 2019 Salı 12:20
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Fikret Orman ve yönetimine teşekkür ederiz

İSTANBUL - Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;

"Spor Toto Süper Ligi Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. haftasında oynadığımız deplasman mücadelesinde, başta Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman olmak üzere tüm Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyelerine, gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.

Sezon başından bu yana vurguladığımız, derbide de bir örneği hayata geçirilen bu Fair Play ortamının, Türk futbolunda ilelebet devam etmesini ve örnek olmasını dileriz."

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:25
Anahtar Kelimeler:
Fikret OrmanFenerbahçe Kulübü
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