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FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı başladı

FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı kesilen kurdele ile kapılarını açtı.

FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı başladı

FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı kesilen kurdele ile kapılarını açtı.

11 Ocak 2019 Cuma 13:57
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FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı başladı

BELEK - TÜFAD Genel Başkan Yardımcılarından, Genel Başkan Baş Danışmanı ve hocaların hocası Metin Türel'in isminin verildiği, TFF'nin desteği ile TÜFAD tarafından organize edilen "Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri" kapsamında gerçekleştirilecek olan 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı bugün başladı.

Devre arası kamp döneminde futbol sektöründe çalışan antrenör, menajer, şirket yetkilileri, tedarikçi ve sponsorları 3 gün süresince bir araya getirecek organizasyon öncesinde Hür Dilber, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri FIFEX'in Uluslararası bir boyut kazandığını kaydeden Hür Dilber, ''Yurt dışından çok fazla ilgi görüyoruz. Hem forum, hem de stant katılımı olarak futbol topundan içecek firmalarına ve teknolojik tarafında kadar her tarafı FIFEX'in Uluslararası boyutta. İnşallah bu önümüzdeki yıllarda devam ederek Türkiye'ye yeni bir marka kazandırmış olacağız. Futbolun kalbinin attığı Antalya'da devre arası kamp döneminde bütün dünyayı buraya toplayacağız'' dedi.

''ÜST DÜZEY KONUŞMACILAR VAR''

Gerçekleştirilecek oturumların için 1 senelik plan dahilinde yapıldığını ifade eden Hür Dilber, ''Dünya kupası bittikten sonra  yapılan analizleri Türk futbol adamlarına  teknik direktörlere antrenörlere ve tüm temsilcilere bunu anlatmak gerekiyordu. Biz de TÜFAD ile birlikte bunun programını oluşturduk. Derneğimizin kendi isteği üzerine şu an en çok konuşulan konu bu olduğu için genç oyuncu gelişimi alt yapıdaki sorunların çözümü için 2'nci konu olarak genç oyuncu semineri yaptık. Bununla ilgili gündemde olduğu için Hırvat teknik adamları burada olacak ki dünyada büyük de bir çıkış yakaladılar. Yine Almanya, Hollanda, Macaristan'dan konuklar var. Hepsi ülkelerinin en üst düzey konuşmacıları. Aynı şekilde işin futbol tarafında yer alan inşaat, pazarlama ve sosyal medya tarafını da bu forumda konuşacağız'' diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FIFEX Futbol Endüstrisi Forum Ve Fuarı
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