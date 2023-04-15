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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Yenişehir Belediyesi finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

15 Nisan 2023 Cumartesi 00:49
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Yenişehir Belediyesi finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
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Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı.

Rakibinin taraftar baskısına rağmen iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Çekya temsilcisine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-49'luk skor avantajıyla tamamladı.

Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 78-58 kazanarak finale çıktı.

Mersin ekibi, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBAKadınlarAvrupaLigiDörtlüfinalMersinYenişehirBelediyesi
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