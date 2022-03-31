İSTANBUL - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa ikincisi olan Serbest Güreş Erkek Milli Takımı yurda döndü. Şampiyonada 92 kg finalinde altın madalya sahibi olan Feyzullah Aktürk, "Ülkemizin 100'üncü Avrupa Şampiyonluğu bana nasip oldu. Çok mutluyum" dedi.



Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olan milli takım Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Şampiyonada finalde Bulgar rakibin yenerek altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aktürk, "İlk defa A takımda yer aldım ve ilk girdiğim kadroda Avrupa şampiyonluğu kazandım. Ülkemizin 100'üncü Avrupa şampiyonluğu da bana nasip oldu. Bundan iki hafta önce Bulgaristan U-23 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum, iki hafta sonra buraya gelip yine şampiyon oldum. İstiklal Marşımızı okutmak ve bayrağı göndere çekmek çok güzel bir duygu" dedi.