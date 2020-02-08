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Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe’nin borcu: 2 milyar 190 milyon TL

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:05
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Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

İSTANBUL (DHA) 

Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin borcu 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin borcunun 30 Eylül tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü’nün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş açıklamalarda bulundu. Durutaş, Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin borcunun 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon TL olduğunu kaydetti.

Denetleme kurulu raporunu okuyan Fuat Durutaş, derneğin gelecek aylar ve yıllara ait gelirinin ise 279 milyon TL olduğunu dile getirdi.

Durutaş, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında derneğin 185 milyon TL zarar ettiğini ifade ederek, 31 Aralık 2018’e göre ise zararda azalma olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBorç
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