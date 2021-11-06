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Fenerbahçe’nin borcu 5 milyar 420 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 5 milyar 420 milyon TL olduğunu açıkladı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 13:14
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Fenerbahçe’nin borcu 5 milyar 420 milyon TL

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YKD üyeleri katıldı. Finansal gelişmelerle ilgili bilgiler veren Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, ekonominin alfabesinin rakamlar olduğunu dile getirerek, “Milyonlarca Fenerbahçeliyi bir arada tutan şeyin sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bizi bir arada tutan esas şey bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var ama bugünkü atmosfere çok yakışacak birkaç şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002’nin 6’ncı haftasında Galatasaray’ı 6-0 yenmemizin 19’uncu yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim” dedi.

MEHMET VODİNA: 30 HAZİRAN 2021 TARİHİ İTİBARIYLA TOPLAM BORÇ 5 MİLYAR 420 MİLYON TL

Erol Bilecik’in ardından kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu raporlarını sundu. Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulüp ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 5 milyar 420 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, “30 Haziran 2021 tarihiyle yapılan incelemelerde kulübümüzün mali işler ile bütçe raporlama departmanı tarafından vergi usul kanunu hükümleriyle, ulusal finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Fenerbahçe Derneği ile bağlı kurumların finansal tabloları ile ilgili solo konsolide bütçeleriyle karşılaştırıldı. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 420 milyon TL’dir“ dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDivan KuruluBorç
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