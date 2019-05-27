Fenerbahçeli taraftarlar destek için Silivri'de

İSTANBUL - İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen duruşmada Fenerbahçe Kulübü Yöneticileri ve eski Başkan Aziz Yıldırım da izleyici olarak yer aldı.



Silivri'deki Karbey Dinlenme Tesisleri'nde buluşan 1907 Fenerbahçe Derneği, Sarı Lacivert Derneği, Fenerbahçeliler Derneği ve ÜNİFEB'ten oluşan taraftar da 8 otobüsle duruşmanın yapıldığı yere geldi. Burada toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe marşları ve tezahüratlar söylemeye başladı. Taraftar grubuna yaklaşık 6 otobüs dolusu taraftarın da katılacağı öğrenilirken, Aziz Yıldırım kendisini bekleyen taraftarların yanına gitmek için öğle molasında salondan çıktı.