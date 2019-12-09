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Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, taraftarıyla omuza omuza vererek şampiyonluğa ulaşacaklarını belirterek, "Taraftarımız gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi, hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Bunu biliyoruz. Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok" dedi.

Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, taraftarıyla omuza omuza vererek şampiyonluğa ulaşacaklarını belirterek, "Taraftarımız gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi, hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Bunu biliyoruz. Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok" dedi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:33
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Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok

İSTANBUL - Sarı-lacivertlilerin milli stoperi Serdar Aziz, Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak takım olarak hedeflerinden uzaklaşmadıklarını söyledi. "Bu iki maçın ardından takımımıza dair oluşan negatif havayı dağıtacağımıza inanıyorduk" diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Önce kupada İstanbulspor maçı, ardından da ligde Gençlerbirliği maçını kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Şampiyonluğa olacaklarına dair en ufak şüphe duymadıklarını vurgulayan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Sarı lacivertli forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuza omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cuma günü oynadığımız maçla da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir amaç için mücadele ediyoruz. İçeride yakaladığımız sinerji ve takımdaşlık üst seviyede. Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı. Biz Fenerbahçe olarak iyi oyun oynamakla birlikte sonuca gitme refleksini de kazanmalıyız. Bu konuda kendi adımıza gerekeni yapacağız. Daha fazla fedakârlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa ki Gençlerbirliği maçıyla bu konuda önemli bir adım attık ve beş gollü bir galibiyet aldık. Ayrıca son maç takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve taraftarımıza hissettirmemiz anlamında da önemli bir galibiyetti. Aldığımız beraberliklerin bizi bildiğimiz yoldan şaşırtmayacağını biliyorduk. Yolumuzda ilerleyerek, formamız için savaşmaya devam edeceğiz. Hepimiz çubuklu formanın değerini biliyoruz."

"BU SEZON BİZİM"

Ligin ilk yarısının bitimine üç maç kaldığını hatırlatan Serdar Aziz, "Maç maç düşünerek ilerliyoruz. Sırada Sivasspor maçımız var ve önemini hepimiz biliyoruz. Maça gelecek olursam da, Fenerbahçe her zaman sahaya kazanmak için çıkar. Hava şartları, Sivas'ın formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçeyiz. Sahaya çıkarak üç puanı almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımız gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi, hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Bunu biliyoruz. Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeli Serdar Aziz
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