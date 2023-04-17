Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.070,42
ALTIN
1.237,45
DOLAR
19,39
STERLİN
24,02
EURO
21,18
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta sarı-lacivertli formayla ilk lig maçını oynayan İrfan Can Eğribayat, takım olarak şampiyonluğa inandıklarını söyledi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:56
2 Okunma
Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat, şampiyonluğa inanıyor
İstanbul

Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İrfan Can, "Takım olarak hayallerimiz var. Takım olarak çok inanıyoruz, hocamız bizden de çok inanıyor. Taraftarımızdan beklentimiz de bizim kadar inanmaları. Kalan maçları kazanırsak rakibimizin puan kaybedeceğini düşünüyoruz. İki kupada şampiyonluk şansımız var, bu sezonu iki kupayla bitirebiliriz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin 7'de 7 yapması halinde kupaya ulaşacağını iddia eden sarı-lacivertli kaleci, şunları söyledi:

"Şampiyonluğun anlamı büyük olacak. Benim de çoğu oyuncunun da ilk şampiyonluğu olacak. İlk geldiğimde üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyorduk. İddiamızın devam etmesi bizim için avantaj. Rakibimiz bir seri yakaladı o yüzden geride kalmış gibi olduk ama kalan süreçte 7'de 7 yaparsak rakibimizin puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Ligin son maçı da rakibimizle. Belki onları orada yenip bir şampiyonluk kutlarız, bu da bizim hayallerimizde olan bir durum."

"Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi"

Altay Bayındır'ın sakatlığının değerlendiren Fenerbahçeli kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. İddiamızın devam etmesi benim için bir avantaj. Burada vereceğim iyi performans belki bizi şampiyon yapacak. Böyle bir anı 8,5 ay boyunca bekledim. Kalecilere elbet fırsat geliyor. Kupa maçlarında fırsat geldi ama kaleme çok fazla top gelmemişti. Altay'ın sakatlanması benim için bir şans. Bu bütün ikinci kaleciler için olan bir durum. İyi değerlendirmek istiyorum. Umarım başarılı olabilirim. Çıktığım her maçta mücadelemi vereceğim. Umarım ligin son haftaları benim için de mutlu geçer. Buraya yedek geldiğimi biliyordum. Altay burada çok iyi sezonlar geçirdi, buraya katkı vermek için geldim. Takımdaki arkadaşlık ortamı da çok iyi, beni de hemen aralarına aldılar. Burada yedek kalmak da benim için şereftir. 'Neden bana fırsat gelmedi, neden oynamıyorum' düşüncesine girmedim. Her zaman takımıma destek olmaya çalıştım."

MKE Ankaragücü maçında yaşadığı sevinci de anlatan İrfan Can, "Çok güzel bir andı benim için. 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek çok daha güzel oluyor. Benim de ilk maçımdı. Gol yediğimizde üzülmüştüm. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak istiyordum. İkinci gol atılınca kulübeye doğru koşmaya sevindim. Sonra taraftarlarımızla sevindim. Bizim bütün takım dışarı çıktı, rakibin başlama ihtimaline karşı bizim yarı sahada kaldım. Çok keyifliydi. Yaşadığım en coşkulu sevinç buydu galiba." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istediğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Buraya gelirken Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamak için geldim. Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım." dedi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisiyle ilgilendiğini ifade eden İrfan Can, "Futbola bakış açımı değiştirdi. Ben rahat bir insandım. Göztepe'de son 2 ay takımdan ayrı kalmıştım. Kamp dönemini iyi geçirememiştim. Kilo almıştım, performansımda düşüşler vardı ama beni buraya aldılar. Hocamızla konuştuğumda kilo vermemi söylemişti. Geldiğimde kısa sürede 11 kilo verdim. Daha sonra oyun kurmada, takımın pozisyon almasıyla ilgili konuştuk. Bana güvendiğini söyledi. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerini ileten İrfan Can, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding'i de tebrik etti. Sarı-lacivertli kaleci, ayrıca İslam aleminin de Kadir Gecesi'ni kutladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CanEğribayatFenerbahçeSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Laporta, Negreira olayının Barcelona'ya karşı karalama kampanyası olduğunu savundu
Laporta, Negreira olayının Barcelona'ya karşı karalama kampanyası olduğunu savundu
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan tırmanıyor
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan tırmanıyor
NBA'de Heat, normal sezon lideri Bucks'a karşı ilk maçı kazandı
NBA'de Heat, normal sezon lideri Bucks'a karşı ilk maçı kazandı
Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'nun "kırmızı kazak" uğuru
Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu'nun "kırmızı kazak" uğuru
Avrupa şampiyonu yüzücü Şiroğlu, Global Games'te altın madalya peşinde
Avrupa şampiyonu yüzücü Şiroğlu, Global Games'te altın madalya peşinde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Rekortmen milli atlet Eda Nur Tulum uluslararası yarışlarda zirveyi hedefliyor
Rekortmen milli atlet Eda Nur Tulum uluslararası yarışlarda zirveyi hedefliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi